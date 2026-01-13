Spectacle Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan
Spectacle Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan mercredi 18 février 2026.
Spectacle Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev
Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18
L’ensemble de danse folklorique BARVINOK , composé de jeunes danseurs professionnels sera en représentation le 18 février à Saint-Germain de Lusignan.
+33 5 46 48 25 30 communication@eurochestries.org
English :
The BARVINOK folk dance ensemble, made up of young professional dancers, will perform on February 18 in Saint-Germain de Lusignan.
