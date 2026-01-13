Spectacle Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Salle polyvalente Saint-Germain-de-Lusignan

Spectacle Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev

Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 22:30:00

Date(s) :

2026-02-18

L’ensemble de danse folklorique BARVINOK , composé de jeunes danseurs professionnels sera en représentation le 18 février à Saint-Germain de Lusignan.

Salle polyvalente 13 avenue de la Libération Saint-Germain-de-Lusignan 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 communication@eurochestries.org

English :

The BARVINOK folk dance ensemble, made up of young professional dancers, will perform on February 18 in Saint-Germain de Lusignan.

