Spectacle Dante L’Ange, l’étoile & le monde La Roche Teloché

Spectacle Dante L’Ange, l’étoile & le monde

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Spectacle Dante, l’Ange, l’Etoile et le monde le samedi 7 mars à 21h. Restauration possible dès 19h30

Ghislaine Avan, Tap-dancer (ou claquettiste) est chorégraphe, réalisatrice.

Elle élabore depuis plus de vingt ans une oeuvre artistique pluridisciplinaire inspirée de l’oeuvre universelle de Dante Alighieri la Divine Comédie .

Immergée dans cette oeuvre fondatrice de notre culture occidentale, Ghislaine travaille notamment à l’élaboration d’un ensemble chorégraphique de dix pièces, ainsi qu’à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle Le LA du Monde qui consiste à avoir filmé dans le monde plus de 2000 personnes de 70 nationalités, lisant chacune dans sa langue un extrait du poème de Dante.

Riche de son expérience artistique très singulière, de nombreuses collaborations pluridisciplinaires et de ses multiples voyages et rencontres,

Ghislaine en escale à la Citadelle des Anges présentera le 7 mars 2026 en trois parties, plusieurs versants de son travail.

À ses cotés Scarlet (danse),Lo Schuh (comédien), Hélène Breschand (harpe) Didier Ithursarry (accordéon), Francis Jauvain (accordina) et Alexandre Yterce (Électroaccoustique).

A partir de 10 ans

Durée 1h30

Buvette sur place

Restauration possible sur place dès 19h30. .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show Dante, l’Ange, l’Etoile et le monde on Saturday, March 7 at 9pm. Catering available from 7.30pm

L’événement Spectacle Dante L’Ange, l’étoile & le monde Teloché a été mis à jour le 2026-01-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois