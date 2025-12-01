Spectacle Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Amiens

Spectacle Dany Boon Clown n’est pas un métier !!

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie

de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout

nouveau one man show.

Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Clowning is not a profession! After 7 years away from the stage, Dany Boon is back

to make people laugh, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new

new one-man show.

Directed by Isabelle Nanty. In collaboration with Véronique Guéret.

German :

Clown ist kein Beruf!!! Nach sieben Jahren Abstinenz von der Bühne und dem Wunsch, die Welt zu verändern, ist es nun soweit

um die Leute zum Lachen zu bringen, kehrt Dany Boon zu seinem Kindheitstraum zurück

einer neuen One-Man-Show.

Inszeniert von Isabelle Nanty. In Zusammenarbeit mit Véronique Guéret.

Italiano :

Il clown non è una professione! Dopo 7 anni di assenza dal palcoscenico e il folle desiderio di far ridere la gente, Dany Boon torna al suo sogno d’infanzia con un nuovo spettacolo

di far ridere la gente, Dany Boon torna al suo sogno d’infanzia con un nuovo spettacolo personale

nuovo one-man show.

Regia di Isabelle Nanty. In collaborazione con Véronique Guéret.

Espanol :

Ser payaso no es una profesión Tras 7 años alejado de los escenarios y las ganas locas

de hacer reír a la gente, Dany Boon vuelve a su sueño de la infancia con un nuevo

nuevo espectáculo unipersonal.

Dirigido por Isabelle Nanty. En colaboración con Véronique Guéret.

