Spectacle Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Amiens mercredi 17 décembre 2025.
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2025-12-17 20:00:00
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie
de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout
nouveau one man show.
Mise en scène d’Isabelle Nanty. En collaboration avec Véronique Guéret.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
English :
Clowning is not a profession! After 7 years away from the stage, Dany Boon is back
to make people laugh, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new
new one-man show.
Directed by Isabelle Nanty. In collaboration with Véronique Guéret.
German :
Clown ist kein Beruf!!! Nach sieben Jahren Abstinenz von der Bühne und dem Wunsch, die Welt zu verändern, ist es nun soweit
um die Leute zum Lachen zu bringen, kehrt Dany Boon zu seinem Kindheitstraum zurück
einer neuen One-Man-Show.
Inszeniert von Isabelle Nanty. In Zusammenarbeit mit Véronique Guéret.
Italiano :
Il clown non è una professione! Dopo 7 anni di assenza dal palcoscenico e il folle desiderio di far ridere la gente, Dany Boon torna al suo sogno d’infanzia con un nuovo spettacolo
di far ridere la gente, Dany Boon torna al suo sogno d’infanzia con un nuovo spettacolo personale
nuovo one-man show.
Regia di Isabelle Nanty. In collaborazione con Véronique Guéret.
Espanol :
Ser payaso no es una profesión Tras 7 años alejado de los escenarios y las ganas locas
de hacer reír a la gente, Dany Boon vuelve a su sueño de la infancia con un nuevo
nuevo espectáculo unipersonal.
Dirigido por Isabelle Nanty. En colaboración con Véronique Guéret.
