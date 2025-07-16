Spectacle Dany Boon clown n’est pas un métier !! Les Arènes Metz
Spectacle Dany Boon clown n’est pas un métier !! Les Arènes Metz vendredi 30 janvier 2026.
Spectacle Dany Boon clown n’est pas un métier !!
Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Clown n’est pas un métier !!
Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.Tout public
Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Clowning is not a profession!
After 7 years away from the stage, Dany Boon returns to his childhood dream with a brand new one-man show.
German :
Clown ist kein Beruf!!!
Nach 7 Jahren Bühnenabstinenz und der verrückten Lust, andere zum Lachen zu bringen, kehrt Dany Boon mit einer brandneuen One-Man-Show zu seinem Kindheitstraum zurück.
Italiano :
Il clown non è una professione!
Dopo 7 anni di assenza dal palcoscenico, Dany Boon torna al suo sogno d’infanzia con un nuovo spettacolo personale.
Espanol :
¡La payasada no es una profesión!
Tras 7 años alejado de los escenarios y con unas ganas locas de hacer reír, Dany Boon retoma su sueño de la infancia con un nuevo espectáculo unipersonal.
