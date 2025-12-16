Spectacle Dany Parmentier Gourou Théâtre Le Normandy Le Havre
Spectacle Dany Parmentier Gourou Théâtre Le Normandy Le Havre jeudi 19 mars 2026.
Début : 2026-03-19 20:00:00
Dany Parmentier, Gourou , c’est un spectacle de stand-up 2.0, mordant, libérateur et terriblement drôle.
Un show qui fait un tabac dans les séminaires, conventions et festivals d’humour partout en France un vrai moment de lâcher-prise collectif, entre satire bienveillante, énergie et (auto)dérision.
Envie de vous offrir une bouffée d’air, d’humour et de cohésion ?
Parlez-en dans vos équipes, venez en groupe, entre collègues, partenaires ou amis — et vivez une soirée qui rebooste le moral autant que l’esprit d’équipe !
Oui, la bienveillance, c’est essentiel… Mais on sait aussi que l’humour, l’énergie et le lâcher-prise sont d’excellents moteurs de motivation.
Réservation obligatoire. .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
