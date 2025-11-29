Spectacle Daron en PLS Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Daron en PLS

Samedi 29 novembre 2025 de 16h à 17h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Mathis a 16 ans (enfin… bientôt), et vit chez sa mère (enfin… plus pour longtemps). Bienvenue dans une comédie qui vous rappellera que l’amour, c’est aussi savoir s’écouter sans se comprendre.Familles

À force d’enchaîner les bêtises, sa mère, à bout de nerfs, l’expédie chez son père Franck, cadre tranquille, vie stable, maison bien rangée… en apparence. Sauf que Franck n’a jamais vraiment appris à être père, et il doit désormais jongler entre un ado en crise et Clémentine, sa nouvelle copine, aussi pétillante qu’imprévisible. Entre règlements de compte, décalage générationnel et crise daron-ado, ils vont devoir réapprendre à se parler…

Le face-à-face père-fils le plus drôle et touchant de l’année. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

Mathis is 16 (well? soon), and lives with his mother (well? not for much longer). Welcome to a comedy that will remind you that love is also knowing how to listen without understanding.

German :

Mathis ist 16 Jahre alt (na ja, bald) und lebt bei seiner Mutter (na ja, nicht mehr lange). Willkommen in einer Komödie, die dich daran erinnern wird, dass Liebe auch bedeutet, einander zuzuhören, ohne einander zu verstehen.

Italiano :

Mathis ha 16 anni (beh? presto) e vive con la madre (beh? non ancora per molto). Benvenuti in una commedia che vi ricorderà che amare significa anche sapersi ascoltare senza capire.

Espanol :

Mathis tiene 16 años (bueno… pronto), y vive con su madre (bueno… no por mucho más tiempo). Bienvenidos a una comedia que les recordará que el amor también significa saber escucharse sin entenderse.

