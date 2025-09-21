spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI Rue chanoine Lanier Cambremer

spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI Rue chanoine Lanier Cambremer dimanche 21 septembre 2025.

spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI

Rue chanoine Lanier La grange aux dîmes Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La Compagnie Sale Gamine viendra nous proposer un spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI dans le cadre d’une tournée vélo en Normandie, qui doit la conduire le long de la vallée de l’Orne sur une semaine.

A la Grange aux Dîmes le 21 Septembre 2025 à 15h30

La Compagnie Sale Gamine viendra nous proposer un spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI dans le cadre d’une tournée vélo en Normandie, qui doit la conduire le long de la vallée de l’Orne sur une semaine.

A la Grange aux Dîmes le 21 Septembre 2025 à 15h30 .

Rue chanoine Lanier La grange aux dîmes Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 7 81 54 69 06 contact@etre-enchante.org

English : spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI

Compagnie Sale Gamine will be bringing us a street-arts show, LEVANTATE, SOULEVE-TOI, as part of a week-long bike tour of Normandy along the Orne valley.

At the Grange aux Dîmes on September 21, 2025 at 3:30 p.m

German : spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI

Die Compagnie Sale Gamine wird uns im Rahmen einer Fahrradtour durch die Normandie, die sie eine Woche lang entlang des Orne-Tals führen soll, ein Straßenkunstspektakel mit dem Titel LEVANTATE, SOULEVE-TOI vorführen.

In der Grange aux Dîmes am 21. September 2025 um 15.30 Uhr

Italiano :

La Compagnie Sale Gamine metterà in scena uno spettacolo di arti di strada, LEVANTATE, SOULEVE-TOI, nell’ambito di un tour ciclistico di una settimana in Normandia lungo la valle dell’Orne.

Alla Grange aux Dîmes il 21 settembre 2025 alle 15.30

Espanol :

La Compagnie Sale Gamine representará un espectáculo de artes de calle, LEVANTATE, SOULEVE-TOI, en el marco de una semana de cicloturismo por Normandía a lo largo del valle del Orne.

En la Grange aux Dîmes, el 21 de septiembre de 2025 a las 15.30 h

L’événement spectacle d’arts de la rue, LEVANTATE, SOULEVE-TOI Cambremer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Lisieux Normandie Tourisme