Spectacle D’autres familles que la mienne

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pièce de théâtre D’autres familles que la mienne de la Compagnie Hyppolyte a mal au coeur à la salle le Théâtre de Vitré, le samedi 7 mars 2026 à 20h30.

Qu’est-ce qui fait famille ? Quelles traces laissons-nous dans la vie des autres ? D’autres familles que la mienne met à l’honneur les trajectoires réinventées et l’importance de l’amitié. Sur le balcon d’en face, une petite fille a été oubliée depuis le matin. Cette enfant, Nora, est placée dans une famille d’accueil. Elle grandit, s’épanouit et rencontre Ariane de laquelle elle devient vite inséparable.

Pour cette création dont le point de départ est l’aide sociale à l’enfance, l’autrice et metteuse en scène Estelle Savasta est allée à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu le placement d’un enfant, qu’ils soient parents, soignants, familles d’accueil ou anciens enfants placés…

D’autres familles que la mienne est une fiction tricotée à partir de tous ces récits. Les histoires familiales s’imbriquent les unes dans les autres, les manques et absences se font écho. Six interprètes incarnent, avec intensité et délicatesse, des êtres qui recomposent une famille à leur manière.

Durée 1h45

Pour tous dès 15 ans.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle D’autres familles que la mienne Vitré a été mis à jour le 2025-12-29 par OT VITRE