Deux personnages, celle d’ici et celui d’ailleurs, se rencontrent, et, confrontés l’un à l’autre, se posent la question de l’identité, de ce que les voyages déplacent en nous, de l’altérité.

Le service culture de la ville de Nouvoitou vous invite à un voyage entre la France et le Rwanda à travers le spectacle « Daydreaming » de la compagnie À Corps Perdus, le vendredi 27 mars 2026, à 20h dans la salle du Bocage à Nouvoitou (Promenade Henri Verger).

Deux personnages, celle d’ici et celui d’ailleurs, se rencontrent. Confrontés l’un a` l’autre, ils se posent la question de l’identité´, de ce que les voyages déplacent en nous, et, au final, celle de l’altérité´. Interrompues dans leurs débats par une voix qui vient nommer le monde, la pièce est aussi une réflexion sur le langage.

Durée : 1h – Tout public dès 12 ans

Salle du Bocage Promenade Henri Verger Nouvoitou 35410 Ille-et-Vilaine



