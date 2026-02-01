Spectacle de Bérangère Krief Sexe salle Désiré Valette Saint-Vallier
Spectacle de Bérangère Krief Sexe salle Désiré Valette Saint-Vallier mercredi 18 février 2026.
Spectacle de Bérangère Krief Sexe
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
+1€ frais de location
emplacement Carre Or
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:30:00
fin : 2026-02-18 22:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com
English :
Bérengère Krief humorously questions our consumption of sexuality. Not recommended for under-16s.
L’événement Spectacle de Bérangère Krief Sexe Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche