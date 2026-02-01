Spectacle de Bérangère Krief Sexe salle Désiré Valette Saint-Vallier

Spectacle de Bérangère Krief Sexe

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

+1€ frais de location

emplacement Carre Or

Date et horaire :

Début : 2026-02-18 20:30:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité. Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

.

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com

English :

Bérengère Krief humorously questions our consumption of sexuality. Not recommended for under-16s.

