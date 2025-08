Spectacle « de bouche à oreille » station Bottière Nantes

Spectacle « de bouche à oreille » station Bottière Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 17:00 –

Gratuit : oui gratuit PAs de réservationsBar sans alcool à partir de 20h00 Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Duo vocal a capella et polyglotteLe temps d’une chanson, ces glottes trotteuses vous embarquent pour un voyage aux sonorités de votre choix… à moins que vous ne laissiez faire le hasard. Fermez les yeux, ce n’est rien que pour vous. Munies d’un globe terrestre et de leurs cordes vocales, les Soeurs Tartellini emmènent le public d’un continent à l’autre, d’une langue à l’autre, au gré des envies du public qui auront pour mission de choisir l’itinéraire au fur et à mesure du voyage, sans se soucier des kilomètres. Avec coeur, sourire et fantaisie, elles forment à elles deux un véritable ensemble polyphonique, polyglotte et tout-terrain.Par le Collectif Madame Suzie – Les Soeurs Tartellini

station Bottière Nantes 44319