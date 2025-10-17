Spectacle de cabaret »Exited Cabaret » Gourdon
Spectacle de cabaret »Exited Cabaret »
Salle des Pargueminiers Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-17 21:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Offert par Gourdon Dynamic, dans le cadre de la semaine des commerces de proximité.
Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 81 00 19 80
English :
Offered by Gourdon Dynamic, as part of Local Business Week.
German :
Angeboten von Gourdon Dynamic, im Rahmen der Woche der lokalen Geschäfte.
Italiano :
Offerto da Gourdon Dynamic, nell’ambito della Settimana dei negozi locali.
Espanol :
Ofrecido por Gourdon Dynamic, en el marco de la Semana de las Tiendas Locales.
