Spectacle de cabaret « Panache »

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-09-27 14:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le Cabaret de Bergerac vous propose son spectacle « Panache, Revue à plumes », le 27 septembre à l’Espace Franquin.
Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 41 36
English :
Le Cabaret de Bergerac presents its show « Panache, Revue à plumes » on September 27 at Espace Franquin.
German :
Das Cabaret de Bergerac bietet seine Show « Panache, Revue à plumes » am 27. September im Espace Franquin an.
Italiano :
Le Cabaret de Bergerac presenta lo spettacolo « Panache, Revue à plumes » il 27 settembre all’Espace Franquin.
Espanol :
Le Cabaret de Bergerac presenta su espectáculo « Panache, Revue à plumes » el 27 de septiembre en el Espace Franquin.
