Spectacle de cabaret « Panache » Espace Franquin Angoulême samedi 27 septembre 2025.

Spectacle de cabaret « Panache »

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Cabaret de Bergerac vous propose son spectacle « Panache, Revue à plumes », le 27 septembre à l’Espace Franquin.

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 86 41 36

English :

Le Cabaret de Bergerac presents its show « Panache, Revue à plumes » on September 27 at Espace Franquin.

German :

Das Cabaret de Bergerac bietet seine Show « Panache, Revue à plumes » am 27. September im Espace Franquin an.

Italiano :

Le Cabaret de Bergerac presenta lo spettacolo « Panache, Revue à plumes » il 27 settembre all’Espace Franquin.

Espanol :

Le Cabaret de Bergerac presenta su espectáculo « Panache, Revue à plumes » el 27 de septiembre en el Espace Franquin.

