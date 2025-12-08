Spectacle de cabaret Rêve en Folie par la compagnie artistique Cénomane Roëzé-sur-Sarthe
Spectacle de cabaret Rêve en Folie par la compagnie artistique Cénomane Roëzé-sur-Sarthe dimanche 1 février 2026.
Spectacle de cabaret Rêve en Folie par la compagnie artistique Cénomane
salle polyvalente, 1 La Touche Roëzé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Bien plus qu’un spectacle, une exprérience inoubliable…
.
salle polyvalente, 1 La Touche Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22 mairie-roeze@wanadoo.fr
English :
More than a show, an unforgettable experience…
L’événement Spectacle de cabaret Rêve en Folie par la compagnie artistique Cénomane Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-08 par CDT72