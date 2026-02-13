Spectacle de café-théâtre : « Vivons heureux en attendant… », Salle George Brassens, Saint-Médard-en-Jalles

Spectacle de café-théâtre : « Vivons heureux en attendant… » Dimanche 29 mars, 16h00 Salle George Brassens Gironde

Participation libre au profit des Restos du coeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:15:00+02:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00+02:00 – 2026-03-29T17:15:00+02:00

1950, les affres de la guerre sont désormais derrière nous. Petit à petit le cours de nos vies reprend avec le retour aux distractions. Les relations humaines… pas toujours faciles ou paisibles.

Réapprendre à vivre ensemble avec la musique qui nous rassemble, nous fait danser et aimer par-dessus tout la vie.

Salle George Brassens 104, avenue Anatole France 3160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sylviemurat@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 14 53 39 »}]

L’Association Fêt’en Jalles propose un spectacle de café-théâtre au profit des Restos du cœur par la Compagnie Délires de mots et les musiciens Accords et à cordes