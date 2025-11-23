Spectacle de chansonniers Barzan
Spectacle de chansonniers Barzan dimanche 23 novembre 2025.
Spectacle de chansonniers
Salle des fêtes Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le comité des fêtes de Barzan vous propose un spectacle de chansonniers « les Vils Navets »
.
Salle des fêtes Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69
English :
Barzan’s Comité des fêtes offers a show by chansonniers « les Vils Navets »
German :
Das Festkomitee von Barzan bietet Ihnen eine Show der Liedermacher « les Vils Navets »
Italiano :
Il Comitato del Festival di Barzan propone uno spettacolo dei cantautori « les Vils Navets »
Espanol :
El Comité del Festival de Barzan ofrece un espectáculo de los cantautores « les Vils Navets »
L’événement Spectacle de chansonniers Barzan a été mis à jour le 2025-08-15 par Royan Atlantique