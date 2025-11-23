Spectacle de chansonniers

Salle des fêtes Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le comité des fêtes de Barzan vous propose un spectacle de chansonniers « les Vils Navets »

.

Salle des fêtes Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 24 69

English :

Barzan’s Comité des fêtes offers a show by chansonniers « les Vils Navets »

German :

Das Festkomitee von Barzan bietet Ihnen eine Show der Liedermacher « les Vils Navets »

Italiano :

Il Comitato del Festival di Barzan propone uno spettacolo dei cantautori « les Vils Navets »

Espanol :

El Comité del Festival de Barzan ofrece un espectáculo de los cantautores « les Vils Navets »

L’événement Spectacle de chansonniers Barzan a été mis à jour le 2025-08-15 par Royan Atlantique