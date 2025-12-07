Spectacle de chansons et musique avec Sabine Corre Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Spectacle de chansons et musique avec Sabine Corre

Début : 2025-12-07 17:30:00

Spectacle de chansons et musique avec Sabine Corre (chants et accordéon) et Jean Gloute de Braga (beat box, percussions, textes).

Dans les yeux du chat: Sabine Corre chantera Jacques Vincent. Un accordéon, une voix, aller faire un tour au dedans, au dehors, à la nuit et au jour, s’accorder avec le chat

Seul et sans machine Jean Gloute de Braga attrape la scène, cavale les sons, cherche une langue vivante à l’intérieur, des voix des consonnes, des mots, des rythmes, des pas des sons des sens, des résonances….

Réservation conseillée et prix libre et généreux ! .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

