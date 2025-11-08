Spectacle de chansons et poésies La Coccinelle Allègre

Spectacle de chansons et poésies

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Jane Cockell, chanteuse lyrique, de jazz, de pop, et de chansons françaises, et Jérôme Rappo, qui écrit des poésies, des histoires et des chansons, vous présentent leur spectacle En-chante-moi les mots .

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr

English :

Jane Cockell, a lyric, jazz, pop and French song singer, and Jérôme Rappo, who writes poetry, stories and songs, present their show En-chante-moi les mots .

German :

Jane Cockell, eine lyrische Sängerin, die Jazz, Pop und französische Lieder singt, und Jérôme Rappo, der Gedichte, Geschichten und Lieder schreibt, präsentieren ihre Show En-chante-moi les mots .

Italiano :

Jane Cockell, cantante di jazz, pop e canzoni francesi, e Jérôme Rappo, che scrive poesie, racconti e canzoni, presentano il loro spettacolo En-chante-moi les mots .

Espanol :

Jane Cockell, cantante de jazz, pop y canción francesa, y Jérôme Rappo, que escribe poesía, relatos y canciones, presentan su espectáculo En-chante-moi les mots .

