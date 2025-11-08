Spectacle de chansons et poésies La Coccinelle Allègre
Spectacle de chansons et poésies La Coccinelle Allègre samedi 8 novembre 2025.
Spectacle de chansons et poésies
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Jane Cockell, chanteuse lyrique, de jazz, de pop, et de chansons françaises, et Jérôme Rappo, qui écrit des poésies, des histoires et des chansons, vous présentent leur spectacle En-chante-moi les mots .
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr
English :
Jane Cockell, a lyric, jazz, pop and French song singer, and Jérôme Rappo, who writes poetry, stories and songs, present their show En-chante-moi les mots .
German :
Jane Cockell, eine lyrische Sängerin, die Jazz, Pop und französische Lieder singt, und Jérôme Rappo, der Gedichte, Geschichten und Lieder schreibt, präsentieren ihre Show En-chante-moi les mots .
Italiano :
Jane Cockell, cantante di jazz, pop e canzoni francesi, e Jérôme Rappo, che scrive poesie, racconti e canzoni, presentano il loro spettacolo En-chante-moi les mots .
Espanol :
Jane Cockell, cantante de jazz, pop y canción francesa, y Jérôme Rappo, que escribe poesía, relatos y canciones, presentan su espectáculo En-chante-moi les mots .
