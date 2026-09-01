Informations pratiques

Chouday

Spectacle de chansons françaises

Chouday Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La commune de Chouday vous propose un spectacle-cabaret de chansons françaises intitulé « Une Lady dans tous ses états », interprété par Sweet Lady, à la Salle des Fêtes.

« Lilly, héroïne fantasque du spectacle « Une Lady dans tous ses états », accompagnée de ses quatre acolytes, nous ouvre les portes de son univers cabaret. Entre les élans de son cœur d’artichaut, ses déboires, Lilly se perd et se retrouve, vacille et s’enflamme. Avec humour et dérision, elle nous entraîne dans les tourments d’une vie trop pleine… ou jamais assez. » L’entrée est gratuite. Venez nombreux profiter de ce rendez-vous musical ! Dans le cadre du dispositif « Musique et Théâtre au Pays », le concert est subventionné par la Région Centre – Val de Loire et le Département de l’Indre. .

Chouday 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 18 13

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English :

The town of Chouday presents a cabaret show featuring French songs titled “Une Lady dans tous ses états,” performed by Sweet Lady at the Salle des Fêtes.

L’événement Spectacle de chansons françaises Chouday a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Champs d’Amour