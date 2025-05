Spectacle de chansons- Hope – Rue Kateb Yacine Die, 31 mai 2025 20:00, Die.

Spectacle de chansons- Hope Rue Kateb Yacine Les Aires, Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31 21:30:00

2025-05-31

25 chanteurs de l’Atelier de la Voix issus des ateliers de Valence et de Menglon sont réunis pour un spectacle de chansons mises en mouvement

Rue Kateb Yacine Les Aires, Théâtre de Die et du Diois

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 49 26 80 atelierdelavoix@yahoo.fr

English :

25 singers from the Atelier de la Voix workshops in Valence and Menglon join forces for a show of songs set in motion

German :

25 Sänger des Atelier de la Voix aus den Ateliers in Valence und Menglon sind für eine Aufführung von in Bewegung gesetzten Liedern zusammengekommen

Italiano :

25 cantanti dei laboratori Atelier de la Voix di Valence e Menglon si riuniscono per uno spettacolo di canzoni in movimento

Espanol :

25 cantantes de los talleres Atelier de la Voix de Valence y Menglon se reúnen para un espectáculo de canciones puestas en movimiento

