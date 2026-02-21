Spectacle de Chantal Ladesou Humour L’Alizé Guipavas

Spectacle de Chantal Ladesou Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Véritable icône du spectacle, elle nous enchante avec son nouveau show qui reflète son caractère unique et sa vision du monde.

Artiste éclectique, elle se distingue par sa verve et son humour, naviguant avec aisance à travers divers médias, que ce soit la radio, le théâtre, la télévision ou le cinéma.

Dans ce spectacle, elle aborde avec dérision les situations de la vie quotidienne rendant nos drames humains et parfois dérisoires, tout en les rendant accessibles et aimables. Ses sketchs, pleins d’énergie, touchent un large public, des jeunes aux plus âges, en évoquant des thèmes universels tels que l’amour, l’égo et les relations humaines.

Informations pratiques

Spectacle tout public.

Proposé par l’association Fée du bonheur .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

