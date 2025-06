Spectacle de chevalerie – Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 3 juillet 2025 20:00

Dordogne

Spectacle de chevalerie Lieu-dit Estréguil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-07

2025-07-10

2025-07-14

2025-07-17

2025-07-21

2025-07-24

2025-07-28

2025-07-31

2025-08-04

2025-08-07

2025-08-11

2025-08-14

2025-08-18

2025-08-21

2025-08-25

2025-08-28

Voyagez au temps des chevaliers lors d’un grand tournoi de chevalerie.

Découvrez un spectacle de 2h qui ravira petits et grands.

Possibilité de repas de 19h à 20h sur réservation.

Voyagez au temps des chevaliers lors d’un grand tournoi de chevalerie.

Découvrez un spectacle de 2h qui ravira petits et grands.

Possibilité de repas de 19h à 20h sur réservation. .

Lieu-dit Estréguil

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 39 72 30

English : Spectacle de chevalerie

Travel back to the time of the knights for a grand tournament of chivalry.

Discover a 2-hour show that will delight young and old alike.

Meals available from 7pm to 8pm on reservation.

German : Spectacle de chevalerie

Reisen Sie bei einem großen Ritterturnier in die Zeit der Ritter.

Erleben Sie ein zweistündiges Spektakel, das Groß und Klein begeistern wird.

Essensmöglichkeit von 19:00 bis 20:00 Uhr mit Reservierung.

Italiano :

Viaggiate al tempo dei cavalieri durante un grande torneo cavalleresco.

Scoprite uno spettacolo di 2 ore che incanterà grandi e piccini.

Pasti disponibili dalle 19.00 alle 20.00 su prenotazione.

Espanol : Spectacle de chevalerie

Viaje a la época de los caballeros durante un gran torneo de caballería.

Descubra un espectáculo de 2 horas que hará las delicias de grandes y pequeños.

Comidas disponibles de 19:00 a 20:00 previa reserva.

L’événement Spectacle de chevalerie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère