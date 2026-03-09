Spectacle de Chloé Gabrielli pour enfants Salle rez-de-jardin Romans-sur-Isère

Spectacle de Chloé Gabrielli pour enfants

Salle rez-de-jardin Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04 11:00:00

2026-04-04

Des contes, des comptines, des objets, un peu de poésie, des surprises, beaucoup d’humour mais surtout des histoires ! Pour les bébés ? Oui bien sûr !

Salle rez-de-jardin Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Tales, rhymes, objects, a little poetry, surprises, lots of humour, but above all, stories! For babies? Yes, of course!

