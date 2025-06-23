Spectacle de Christelle Chollet Veigné
Spectacle de Christelle Chollet Veigné samedi 25 avril 2026.
Christelle Chollet 20 ans déjà
Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-25 20:30:00
20 ANS DEJA Christelle Chollet inventait son propre genre le One-Woman-Show-Musical, mêlant sketchs et tubes revisités. 20 ans, 6 spectacles, 6 succès. Septembre 2025, Christelle démarre les 20 prochaines années avec un 7e Opus ébouriffant !
Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36 comitedesfetes.veigne@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Veigné association is organizing a show by comedian Christelle Chollet on April 25, 2026! The event will take place in the Salle Cassiopée from 8:30pm.
Don’t forget to book!
L’événement Christelle Chollet 20 ans déjà Veigné a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme