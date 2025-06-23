Spectacle de Christelle Chollet Veigné

Christelle Chollet 20 ans déjà

Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

20 ANS DEJA Christelle Chollet inventait son propre genre le One-Woman-Show-Musical, mêlant sketchs et tubes revisités. 20 ans, 6 spectacles, 6 succès. Septembre 2025, Christelle démarre les 20 prochaines années avec un 7e Opus ébouriffant !

Pensez à réserver !

20 ANS DEJA Christelle Chollet inventait son propre genre le One-Woman-Show-Musical, mêlant sketchs et tubes revisités. 20 ans, 6 spectacles, 6 succès. Septembre 2025, Christelle démarre les 20 prochaines années avec un 7e Opus ébouriffant ! Christelle Chollet, ce sont les autres qui en parlent le mieux Chez Christelle Chollet tout frise l’excellence l’écriture, l’interprétation, le rythme ! Le Figaro Un talent insolent qui lui permet tout . Télérama La Rockstar de l’humour. Un mélange parfait entre humour et musique . Le Parisien Elle sait tout faire parler, mimer, danser, chanter ! Sa voix est un trésor . Paris March Digne de Broadway ..

Pensez à réserver ! .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36 comitedesfetes.veigne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Veigné association is organizing a show by comedian Christelle Chollet on April 25, 2026! The event will take place in the Salle Cassiopée from 8:30pm.

Don’t forget to book!

L’événement Christelle Chollet 20 ans déjà Veigné a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme