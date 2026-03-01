Spectacle de cirque aérien CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Spectacle de cirque aérien

Dimanche 29 mars 2026 de 13h à 18h. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans mes cordes d’Elisa Alcalde Performance aérienne. Sous le Magic Mirrors, Elisa Alcalde déploie son univers dans les hauteurs. Une performance aérienne, accessible dès 4 ans, qui invite petits et grands à lever les yeux au ciel.

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CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 61 42 contact@ciam-aix.com

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English :

Dans mes cordes by Elisa Alcalde? Aerial performance. Under the Magic Mirrors, Elisa Alcalde unfurls her universe in the heights. An aerial performance, accessible to ages 4 and up, inviting young and old to raise their eyes to the sky.

L’événement Spectacle de cirque aérien Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence