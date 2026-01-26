Spectacle de cirque Am Stram Gram Salle Le Reflet Tresses

Spectacle de cirque Am Stram Gram

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-01-27

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

La Cie Née d’un doute explore, dans Am Stram Gram , les jeux d’enfants pour mettre en lumière le grand jeu des relations et de la construction de chacun.e. A partir des éléments d’un cube métallique, à la fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore du soi qui se construit, les artistes développent un langage corporel ludique, mettant en jeu les techniques de suspension, le parkour et les portés acrobatiques. Manipulant tour à tour le métal, le bois et le corps vivant, accumulant, assemblant, démontant et peut-être détruisant les propositions successives jusqu’à trouver le bon déséquilibre…. A partir de 4 ans. Billetterie en ligne. .

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 04 24 culture@tresses.org

