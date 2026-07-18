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AGENDA · Bonnétage

Spectacle de cirque Derrière la mairie Bonnétage

jeudi 20 août 2026 · Derrière la mairie · Bonnétage

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Derrière la mairie
Adresse
21 Rue du Grand Communal
Ville
25210 Bonnétage
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Bonnétage

Spectacle de cirque

Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :
2026-08-20

La Communauté de Communes propose un spectacle de cirque qui s’appelle Mentir lo minimo . Dans ce spectacle, un homme, une femme et un vélo voilà les trois ingrédients de Mentir lo Mínimo, spectacle minimaliste à la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique.   .

Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26  m.bretillot@cc-russey.fr

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Bonnétage a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER