Spectacle de cirque Derrière la mairie Bonnétage
jeudi 20 août 2026 · Derrière la mairie · Bonnétage
Informations pratiques
Bonnétage
Spectacle de cirque
Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00
Date(s) :
2026-08-20
La Communauté de Communes propose un spectacle de cirque qui s’appelle Mentir lo minimo . Dans ce spectacle, un homme, une femme et un vélo voilà les trois ingrédients de Mentir lo Mínimo, spectacle minimaliste à la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique. .
Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 m.bretillot@cc-russey.fr
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English : Spectacle de cirque
L’événement Spectacle de cirque Bonnétage a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER