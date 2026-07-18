Spectacle de cirque Derrière la mairie Bonnétage

Informations pratiques

Bonnétage

Spectacle de cirque

Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :

2026-08-20

La Communauté de Communes propose un spectacle de cirque qui s’appelle Mentir lo minimo . Dans ce spectacle, un homme, une femme et un vélo voilà les trois ingrédients de Mentir lo Mínimo, spectacle minimaliste à la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique. .

Derrière la mairie 21 Rue du Grand Communal Bonnétage 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 m.bretillot@cc-russey.fr

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Bonnétage a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER