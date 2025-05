Spectacle de cirque « Choubidouwaouh » – Leyme, 25 mai 2025 15:30, Leyme.

Lot

Spectacle de cirque « Choubidouwaouh » 2tang de pêche Leyme Lot

Début : 2025-05-25 15:30:00

fin : 2025-05-25

2025-05-25

ChoubidouWouah est un spectacle circassien articulé autour de l’univers du jeu, des couleurs et de l’amitié. Équilibres, acrobaties, jongleries, tout est prétexte à jouer!

Un spectacle haut en couleur où les objets volent, les corps s’entremêlent, les personnages se transforment.

Un moment de complicité entre les deux personnages qui nous emmènent dans leur univers circassien, saupoudré de prouesses, de poésie et d’humour.

Dans le cadre de la Fête de Leyme, ce spectacle pour enfants vous sera proposé par la compagnie du cirque Les éffilochés .

Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 36 60 mairie@leyme.fr

English :

ChoubidouWouah is a circus show revolving around the world of play, colors and friendship. Balance, acrobatics, juggling everything is an excuse to play!

A colorful show where objects fly, bodies intermingle and characters transform.

A moment of complicity between the two characters who take us into their circus universe, sprinkled with prowess, poetry and humor.

German :

ChoubidouWouah ist ein Zirkusspektakel, das sich um die Welt des Spiels, der Farben und der Freundschaft dreht. Balancieren, Akrobatik, Jonglieren alles ist ein Vorwand zum Spielen!

Ein farbenfrohes Spektakel, in dem Objekte fliegen, Körper ineinandergreifen und Figuren sich verwandeln.

Ein Moment der Komplizenschaft zwischen den beiden Figuren, die uns in ihr Zirkusuniversum entführen, das mit Kunststücken, Poesie und Humor bestreut ist.

Italiano :

ChoubidouWouah è uno spettacolo circense basato sul mondo dei giochi, dei colori e dell’amicizia. Equilibrio, acrobazie, giocoleria: è tutto un pretesto per giocare!

Uno spettacolo colorato in cui gli oggetti volano, i corpi si mescolano e i personaggi si trasformano.

Un momento di complicità tra i due personaggi che ci portano nel loro mondo circense, cosparso di bravura, poesia e umorismo.

Espanol :

ChoubidouWouah es un espectáculo de circo en torno al mundo de los juegos, los colores y la amistad. Equilibrios, acrobacias, malabares… ¡todo es una excusa para jugar!

Un espectáculo lleno de color en el que los objetos vuelan, los cuerpos se entremezclan y los personajes se transforman.

Un momento de complicidad entre los dos personajes que nos adentran en su mundo circense, salpicado de proezas, poesía y humor.

