SPECTACLE DE CIRQUE CONTE

Avenue du 81 ème régiment d’infanterie Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Jean-Marc joue au piano et chante les chansons de Berger et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel.

Arcanae Cie Cirque de la GuirlandeTon piano danse toujours par Jean-Marc Sauvagnargues. Michel Berger fait partie de la bande originale de nos vies. Le batteur des Fatals Picards nous fait (re)découvrir l’œuvre de son idole absolue, monument de la chanson qui nous a quittés il y a presque 30 ans. Après son album Ton piano danse toujours , Jean-Marc joue au piano et chante les chansons de Berger et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, ou l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical d’un immense artiste.Tarifs de 25€ à 30€ | durée 2hDirection Evénementiel et coopérations de la Mairie de Mèze Château de Girard, rue Sadi Carnot 04 99 02 22 01. Billetterie en ligne via https://lc.cx/2qUY8e .

Avenue du 81 ème régiment d’infanterie Frontignan 34110 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Marc plays the piano and sings Berger’s songs, recounting the different moments in Michel’s career and life.

L’événement SPECTACLE DE CIRQUE CONTE Frontignan a été mis à jour le 2026-01-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE