Spectacle de cirque de la compagnie Cirkulez : « Et vous ça va ? » Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:30 –

Gratuit : non De 8 à 15 €. Gratuit moins de 4 ans. Tarif solidaire : 20 € Tout public

Retrouvez la compagnie Cirkulez au Quai des Chaps du 12 au 27 juin 2026, avec le spectacle Et vous… ça va ?Un cocktail brut et vivant, où tout déborde : amour, rêves immenses, corps en fusion. Des vies qui tanguent, d’une époque en chute libre où la réalité flirt franchement avec la dinguerie. Théâtre, danse, musique, lumières, cirque : ici, les disciplines se bousculent, se frôlent, se rentrent dedans. Tout se répond, tout explose, tout déborde, c’est drôle, c’est dérangeant. Parfois cruellement vrai, parfois tendrement absurde. Ici, le rire fuse juste après la claque.Un spectacle comme un cri, une fête oubliée, une gifle inattendue.Sous la toile, des corps, des regards, du chaos.Le désordre qu’on cachait sous le tapis se met enfin à danser.Des cœurs qui battent à nu sous les projecteurs.Durée : 1h10???? Infos et réservations

Doulon – Bottière Nantes 44300

06 22 45 45 16 https://www.helloasso.com/associations/compagnie-cirkulez



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