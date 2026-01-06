Spectacle de cirque de Stéphane Thomas de la compagnie Cirque Théâtre Lazari Salle Henri Picoron Puyravault

Spectacle de cirque de Stéphane Thomas de la compagnie Cirque Théâtre Lazari

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

2026-02-07

Spectacle de cirque de Stéphane Thomas de la Compagnie “Cirque Théatre Lazari”

Unique ! Work in progress Assistez à la représentation d’un spectacle en cours de création du circassien

Stéphane Thomas, Compagnie “Cirque Théatre Lazari” .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

English :

Circus show by Stéphane Thomas of the Compagnie ?Cirque Théatre Lazari?

