Spectacle de cirque de Stéphane Thomas de la compagnie Cirque Théâtre Lazari Salle Henri Picoron Puyravault samedi 7 février 2026.
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
2026-02-07
Spectacle de cirque de Stéphane Thomas de la Compagnie “Cirque Théatre Lazari”
Unique ! Work in progress Assistez à la représentation d’un spectacle en cours de création du circassien
Stéphane Thomas, Compagnie “Cirque Théatre Lazari” .
+33 2 46 58 00 90 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Circus show by Stéphane Thomas of the Compagnie ?Cirque Théatre Lazari?
