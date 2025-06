Spectacle de cirque « Entre Biceps et Paillette » – Plaine Aimé Césaire Éragny 2 juillet 2025 15:00

Spectacle de cirque « Entre Biceps et Paillette » Mercredi 2 juillet, 17h00 Plaine Aimé Césaire Entrée sans réservation et gratuit

Un spectacle tout public pour s’évader du quotidien, les deux interprètes s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences.

Une création 2018 : « Entre Biceps et Paillettes » est un spectacle de cirque alliant poésie, performance décalée et humour. Un voyage de 50 minutes, pour passer du rire aux larmes, à des instants de poésie.

Les spectacles de la Compagnie DEUX DAMES AU VOLANT sont l’alliage des différentes disciplines du cirque et d’autres arts du spectacle vivant. La compagnie puise sa nécessité de créer dans la volonté de partager un voyage sensible. Ses créations s’ancrent dans la fusion d’une poétique visuelle et physique des corps dans l’espace et de la force des mots intimes qui racontent les choses qui nous bousculent.

Plaine Aimé Césaire 95400 Éragny Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France

