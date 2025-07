Spectacle de cirque Entre les lignes du banc Barnave

Spectacle de cirque Entre les lignes du banc Barnave lundi 21 juillet 2025.

Spectacle de cirque Entre les lignes du banc

Chemin de Laye Barnave Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-07-21 21:05:00

Date(s) :

2025-07-21

Duo de portés acrobatiques, théâtre et danse avec Céline et Ismaël. Musique live après le spectacle.

Chemin de Laye Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88

English :

Duo of acrobatic lifts, theater and dance with Céline and Ismaël. Live music after the show.

German :

Duo aus Hebeakrobatik, Theater und Tanz mit Céline und Ismaël. Live-Musik nach der Vorstellung.

Italiano :

Duo di acrobazie, teatro e danza con Céline e Ismaël. Musica dal vivo dopo lo spettacolo.

Espanol :

Dúo de acrobacias, teatro y danza con Céline e Ismaël. Música en directo después del espectáculo.

