Spectacle de cirque Entre les lignes du banc Châtillon-en-Diois

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-25 19:30:00

fin : 2025-07-25 20:05:00

Date(s) :

2025-07-25

Duo de portés acrobatiques, théâtre et danse avec Céline et Ismaël.

Camping municipal Les Chaussières Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88

English :

Duo of acrobatic lifts, theater and dance with Céline and Ismaël.

German :

Duo aus Hebeakrobatik, Theater und Tanz mit Céline und Ismaël.

Italiano :

Un duo di acrobazie, teatro e danza con Céline e Ismaël.

Espanol :

Un dúo de acrobacias, teatro y danza con Céline e Ismaël.

