Spectacle de cirque Esperanza Centre Francis Poulenc Espalion

Spectacle de cirque Esperanza 20 et 21 septembre Centre Francis Poulenc Aveyron

Gratuit. Tout public. Durée : 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Centre Francis Poulenc – 21 Av. d’Estaing, 12500 Espalion

Esperanza est un spectacle poétique autour du lien intergénérationnel. C’est l’histoire d’Esperanza, jeune femme qui traverse la frontière espagnole dans les années 1920 à la recherche d’un monde meilleur. Cette création part d’un désir de transmission : raconter ces femmes et ce lien qui les unit.

Par la Compagnie « Le Chant de la Grenouille »

Julie Allain – circassienne

Vincent Dubus – musicien

Stefano Fogher – metteur en scène

Journées européennes du patrimoine 2025

© Compagnie Le Chant de la Grenouille