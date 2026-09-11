Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Domaine du Plantier Luc-en-Diois

Informations pratiques

Luc-en-Diois

Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours

Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 18:00:00

fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Cirque funambule, Théâtre

Un dialogue entre un père et son fils. Une expédition. Envers et contre tous. Tombouctou nous élève au faîte de la grande Histoire tout en convoquant les paysages les plus intimes.

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Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com

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English :

Tightrope Circus, Theater

A dialogue between a father and his son. An expedition. Against all odds. Timbuktu elevates us to the heights of grand history while evoking the most intimate landscapes.

L’événement Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois