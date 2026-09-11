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Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Domaine du Plantier Luc-en-Diois

mardi 13 octobre 2026 · Domaine du Plantier · Luc-en-Diois

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Domaine du Plantier
Adresse
138 chemin du plantier
Ville
26310 Luc-en-Diois
Département
Drôme
Tarif
12 12

Luc-en-Diois

Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours

Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :
2026-10-13 2026-10-14

Cirque funambule, Théâtre
Un dialogue entre un père et son fils. Une expédition. Envers et contre tous. Tombouctou nous élève au faîte de la grande Histoire tout en convoquant les paysages les plus intimes.
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Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35  billetterie@theatre-les-aires.com

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English :

Tightrope Circus, Theater
A dialogue between a father and his son. An expedition. Against all odds. Timbuktu elevates us to the heights of grand history while evoking the most intimate landscapes.

L’événement Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois