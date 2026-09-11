Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Domaine du Plantier Luc-en-Diois
mardi 13 octobre 2026 · Domaine du Plantier · Luc-en-Diois
Informations pratiques
Luc-en-Diois
Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours
Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00
Date(s) :
2026-10-13 2026-10-14
Cirque funambule, Théâtre
Un dialogue entre un père et son fils. Une expédition. Envers et contre tous. Tombouctou nous élève au faîte de la grande Histoire tout en convoquant les paysages les plus intimes.
.
Domaine du Plantier 138 chemin du plantier Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tightrope Circus, Theater
A dialogue between a father and his son. An expedition. Against all odds. Timbuktu elevates us to the heights of grand history while evoking the most intimate landscapes.
L’événement Spectacle de cirque et conte – Tombouctou – Cie d’un Ours Luc-en-Diois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois