Précilhon

Spectacle de cirque et danse Sauvagesse

Précilhon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23 20:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Compagnie viens voir là-bas .Spectacle de cirque et danse GRATUIT dans le cadre de Jardins Secrets . Durée 30 min.

Entre cirque et danse, ce spectacle célèbre la part sauvage qui nous habite. Depuis longtemps, le mot “sauvage” porte une teinte péjorative, mais si nous changeons notre angle de vue et que nous revenons à son essence, il prend une toute autre dimension sensible, intérieure, harmonieuse… et nous parle d’intelligence collective. Le travail acrobatique et aérien du mât-chinois dialogue avec celui de la danse plus organique et tellurique. Une programmation de l’Espace Jéliote, en partenariat avec la mairie de Précilhon, dans le cadre de Jardins Secrets. Et aussi, après le spectacle, une buvette est proposée par les bénévoles de la Kawathèque. Venez depuis Oloron à vélo ! Merci à l’association Roue Libre qui vous propose de partir de l’Espace Jéliote à 17h50, retour à 21h . .

Précilhon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 billetteriesv@hautbearn.fr

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English : Spectacle de cirque et danse Sauvagesse

L’événement Spectacle de cirque et danse Sauvagesse Précilhon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn