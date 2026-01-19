Spectacle de cirque Salle des Fêtes La Bresse

Spectacle de cirque

Salle des Fêtes Rampe de l’Hotel de Ville La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 17:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le cirque enchanté de Stitch par Micka Animation, spectacle pour enfants dès 3 ans. Entrée libre sans réservation. Places LimitéesEnfants

0 .

Salle des Fêtes Rampe de l’Hotel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le cirque enchanté de Stitch by Micka Animation, show for children aged 3 and up. Free admission without reservation. Limited seating

L’événement Spectacle de cirque La Bresse a été mis à jour le 2026-01-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES