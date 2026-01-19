Spectacle de cirque Salle des Fêtes La Bresse
Spectacle de cirque Salle des Fêtes La Bresse mercredi 18 février 2026.
Spectacle de cirque
Salle des Fêtes Rampe de l’Hotel de Ville La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 17:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Le cirque enchanté de Stitch par Micka Animation, spectacle pour enfants dès 3 ans. Entrée libre sans réservation. Places LimitéesEnfants
0 .
Salle des Fêtes Rampe de l'Hotel de Ville La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 40 21
English :
Le cirque enchanté de Stitch by Micka Animation, show for children aged 3 and up. Free admission without reservation. Limited seating
