Spectacle de cirque La Tempête de Caliban Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Spectacle de cirque La Tempête de Caliban

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-01-10

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 21:45:00

Date(s) :

2026-01-10

Par la compagnie Pupella Noguès.

L’auteur britannique Tim Crouch réécrit la pièce La Tempête pour donner voix au personnage de Caliban, le monstre mal aimé, dépossédé des richesses de son île par l’arrivé de Prospero. La Tempête de Caliban est un spectacle ludique et atypique de théâtre d’objets et de bruitages. Un conte dessiné pas à pas qui nous emmène vers l’empathie, vers l’humanité. Vraie magie ou fausse magie, instinct ou savoir, il y est quesHon de frontières, du réel et de la fiction, de soi et de l’autre.

Réservation par téléphone.

+33 6 32 88 79 89

English :

By the Pupella Noguès company.

British author Tim Crouch rewrites the play The Tempest to give voice to the character of Caliban, the unloved monster dispossessed of his island’s riches by the arrival of Prospero. Caliban’s Tempest is a playful, atypical show featuring object theater and sound effects. A step-by-step tale of empathy and humanity. True or false magic, instinct or knowledge, it’s all about frontiers, reality and fiction, self and other

Reservations by phone.

