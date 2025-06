Spectacle de cirque Le bruit de la Moka Saint-Vincent-Rive-d’Olt 4 août 2025 20:30

Lot

Spectacle de cirque Le bruit de la Moka Stade municipal Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2025-08-04 20:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-04

2025-08-11

Le Bruit de la moka est un spectacle de cirque, où les scènes s’enchaînent et se déchaînent, nous livrant des personnages aux caractères bien trempés, allant de la tendresse à la folie douce. Ces derniers défilent au rythme de la musique live qu’ un musicien gonfle d’arômes tantôt sucrés, tantôt piquants, au gré des pulsions et impulsions que le café semble transmettre aux personnages de ce spectacle. Tout ce beau monde cohabite sur scène, dans un univers qui nous emmène très loin, et en même temps si près, de notre quotidien.

Réservation par téléphone.

Spectacle de cirque tout public, dès 3 ans.

Le 12 Août, Bossa Vista en concert après spectacle!! (au chapeau)

Buvette et Restauration sur place.

Pas de paiement en CB. 12 .

Stade municipal

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie contact.sanscible@gmail.com

English :

Le Bruit de la moka is a circus show in which one scene follows another, giving us characters with strong characters, ranging from tenderness to mild madness. They parade to the rhythm of live music, which a musician swells with aromas that are sometimes sweet, sometimes spicy, according to the impulses and impulses that coffee seems to transmit to the characters in this show. All these beautiful people live together on stage, in a universe that takes us far away, and yet so close, to our everyday lives.

Reservations by phone.

German :

Le Bruit de la moka ist ein Zirkusspektakel, in dem die Szenen aufeinander folgen und sich entfesseln und uns Figuren mit starken Charakteren präsentieren, die von Zärtlichkeit bis hin zu sanftem Wahnsinn reichen. Diese laufen im Rhythmus der Live-Musik ab, die ein Musiker mit teils süßen, teils scharfen Aromen füllt, je nach den Impulsen und Impulsen, die der Kaffee den Figuren in dieser Aufführung zu vermitteln scheint. All diese Menschen leben auf der Bühne in einem Universum zusammen, das uns weit weg und gleichzeitig so nah an unseren Alltag bringt.

Telefonische Reservierung.

Italiano :

Le Bruit de la moka è uno spettacolo circense in cui una scena si sussegue all’altra per poi scatenarsi, regalandoci personaggi dai caratteri ben delineati, che vanno dalla tenerezza alla lieve follia. Si muovono al ritmo della musica dal vivo, che un musicista fa esplodere con aromi a volte dolci, a volte piccanti, secondo gli impulsi e le pulsioni che il caffè sembra trasmettere ai personaggi di questo spettacolo. Tutte queste belle persone vivono insieme sul palco, in un universo che ci porta lontano, eppure così vicino, alla nostra vita quotidiana.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Le Bruit de la moka es un espectáculo de circo en el que una escena sigue a otra y luego se desmadra, dándonos personajes con caracteres bien marcados, que van de lo tierno a lo ligeramente loco. Se mueven al ritmo de la música en directo, que un músico hace estallar con aromas a veces dulces, a veces picantes, según los impulsos y las pulsiones que el café parece transmitir a los personajes de este espectáculo. Todas estas bellas personas conviven en el escenario, en un universo que nos lleva lejos, y sin embargo tan cerca, de nuestra vida cotidiana.

Reservas por teléfono.

L’événement Spectacle de cirque Le bruit de la Moka Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot