Spectacle de cirque Les Poquelinades Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Spectacle de cirque Les Poquelinades

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Par la Compagnie Les Victambules de Vic en Bigorre.

C’est le jour de carvanal ! Scapinova dresser les tréteaux de l’Illustre Théâtre sur la place publique. Au programme, la comedia dell’arte avec Le mariage raté . Les spectateurs, personnages des comédies de Messire Poquelin, dit Molière, se pressent … enfin pas tous … pour assister au spectacle !

Mais, dans l’ombre, la Compagnie du Saint-Sacrement complote en grand secret pour bfaire intezrdire la dernière pièce SCANDALEUSE que Molière a donnée à Versailles devant le roi …

Réservation par téléphone.

.

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 88 79 89

English :

By the Compagnie Les Victambules from Vic en Bigorre.

It’s Carvanal day! Scapinova sets up the trestles of the Illustre Théâtre in the public square. On the program, comedia dell’arte with Le mariage raté . The spectators, all characters in the comedies of Messire Poquelin, aka Molière, flock to see the show well, not all of them!

But, in the shadows, the Compagnie du Saint-Sacrement is plotting in great secrecy to bfaire intezrdire the last SCANDALOUS play that Molière gave in Versailles in front of the king …

Reservations by phone.

L’événement Spectacle de cirque Les Poquelinades Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65