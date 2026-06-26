Spectacle de cirque Moulin Capsus Lucgarier

Lucgarier

Spectacle de cirque

Moulin Capsus 1 rue du Moulin Lucgarier Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Spectacle de cirque contemporain dans un cadre patrimonial remarquable.

18h30 La compagnie hollandaise Rosemintcirk_us présentera At First … ( 40 mn ) , une création d’Annabelle Smit et Diego Ganchou mêlant portés acrobatiques, équilibres sur les mains, danse et univers théâtral.

À travers une écriture sensible du mouvement, le spectacle raconte une rencontre deux personnages qui apprennent peu à peu à se découvrir, à s’écouter et à construire un lien malgré leurs différences. Une proposition poétique et accessible à tous les publics, où le cirque dialogue avec le geste dansé.

Soirée prolongée par une auberge espagnole.

Grand parking, lieu adapté pour les personnes à mobilité réduite avec accompagnateur. .

Moulin Capsus 1 rue du Moulin Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 81 75 20

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Lucgarier a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran