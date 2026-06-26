Spectacle de cirque Moulin Capsus Lucgarier
Spectacle de cirque Moulin Capsus Lucgarier dimanche 5 juillet 2026.
Lucgarier
Spectacle de cirque
Moulin Capsus 1 rue du Moulin Lucgarier Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Spectacle de cirque contemporain dans un cadre patrimonial remarquable.
18h30 La compagnie hollandaise Rosemintcirk_us présentera At First … ( 40 mn ) , une création d’Annabelle Smit et Diego Ganchou mêlant portés acrobatiques, équilibres sur les mains, danse et univers théâtral.
À travers une écriture sensible du mouvement, le spectacle raconte une rencontre deux personnages qui apprennent peu à peu à se découvrir, à s’écouter et à construire un lien malgré leurs différences. Une proposition poétique et accessible à tous les publics, où le cirque dialogue avec le geste dansé.
Soirée prolongée par une auberge espagnole.
Grand parking, lieu adapté pour les personnes à mobilité réduite avec accompagnateur. .
Moulin Capsus 1 rue du Moulin Lucgarier 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 81 75 20
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English : Spectacle de cirque
L’événement Spectacle de cirque Lucgarier a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran