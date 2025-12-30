Spectacle de cirque Mentir lo minimo Vitré

Spectacle de cirque Mentir lo minimo

Spectacle de cirque Mentir lo minimo de la compagnie Alta Gama à 20h30 le mardi 7, le mercredi 8 et le jeudi 9 avril 2026 à la Salle Louis Jouvet de Vitré.

À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo propose une création intime et épurée qui questionne le rapport au corps et la complexité de l’acceptation de soi. Tout superflu disparaît pour ne laisser place qu’à l’essence même du mouvement, du corps, de la présence celle des artistes, mais aussi celle du public dont le regard complète l’oeuvre.

Pas de triche, pas de filtre, juste un homme, une femme, et ce vélo qui devient bien plus qu’un simple accessoire. Entre équilibre et déséquilibre, force et légèreté, ils entament un voyage vers l’essentiel le corps dans toute sa puissance et sa vulnérabilité.

Un spectacle drôle et touchant à la fois qui nous subjugue de talent et de vérité. Un pur instant de poésie acrobatique.

Pour tous dès 10 ans.

Durée 50 minutes.

Placement libre.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Louis Jouvet, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35 500 Vitré. .

