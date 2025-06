Spectacle de cirque « Mon Royaume » Zone verte du Pôle Culturel des Coëvrons Évron 19 août 2025 18:30

Mayenne

Spectacle de cirque « Mon Royaume » Zone verte du Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard Maréchal Juin Évron Mayenne

Début : 2025-08-19 18:30:00

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Cie les P’tits Bras

Trois artistes hors du temps, un peu difformes, jouent à obtenir le pouvoir.

Par des stratagèmes plus absurdes les uns que les autres, ils tenteront de devenir les rois de ce petit royaume, régit uniquement par leurs propres règles.

Autant à l’aise dans les airs que sur terre, ces 3 artistes talentueux useront de toute leur folie et ingéniosité pour obtenir une gloire factice et éphémère.

Gratuit, tout public.

Animation organisée par la ville d’Evron.

Repli au hall d’exposition en cas de mauvais temps. .

Zone verte du Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard Maréchal Juin

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

