Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa Nérac
mercredi 21 octobre 2026 · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:45:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Escapade à Auch. Départ en bus de la médiathèque à 16h45.
18h30 : TRAXXX – Cirque VOST (durée 1h30)
TRAXXx est une exploration acrobatique de la mémoire, un voyage au cœur de ce qui nous façonne, nous lie et nous propulse.
Trapèzes, cordes volantes, cadres coréens, salto, vrilles, se lâcher, se rattraper : sous leur chapiteau cathédrale de 23m de haut, les voltigeuses et voltigeurs du CirkVOST vous convient à un extraordinaire ballet aérien.
21h : LE PAS DU MONDE – Collectif XY (durée 1h)
Portés par le souffle du groupe et la puissance du chant, vingt-deux acrobates tissent un paysage en perpétuel mouvement, où les corps s’élèvent avec virtuosité, s’effondrent et se transforment, à l’image de la nature qui nous entoure. Une invitation à retrouver une connexion intime avec le vivant, à ressentir le rythme du monde. .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
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English : Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa
L’événement Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa Nérac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Albret
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