Informations pratiques

Nérac

Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 16:45:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Escapade à Auch. Départ en bus de la médiathèque à 16h45.

18h30 : TRAXXX – Cirque VOST (durée 1h30)

TRAXXx est une exploration acrobatique de la mémoire, un voyage au cœur de ce qui nous façonne, nous lie et nous propulse.

Trapèzes, cordes volantes, cadres coréens, salto, vrilles, se lâcher, se rattraper : sous leur chapiteau cathédrale de 23m de haut, les voltigeuses et voltigeurs du CirkVOST vous convient à un extraordinaire ballet aérien.

21h : LE PAS DU MONDE – Collectif XY (durée 1h)

Portés par le souffle du groupe et la puissance du chant, vingt-deux acrobates tissent un paysage en perpétuel mouvement, où les corps s’élèvent avec virtuosité, s’effondrent et se transforment, à l’image de la nature qui nous entoure. Une invitation à retrouver une connexion intime avec le vivant, à ressentir le rythme du monde. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa

L’événement Spectacle de cirque : On s’échappe à Circa Nérac a été mis à jour le 2026-09-10 par OT de l’Albret