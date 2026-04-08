Informations pratiques

Mimizan

Spectacle de cirque : Pli

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:30:00

fin : 2027-02-19 21:30:00

Date(s) :

2027-02-19

CIRQUE CONTEMPORAIN – PAPIER- FORCE-FRAGILITÉ

Dès l’âge de 11 ans

Le papier, matière millénaire aux identités multiples, se révèle comme un terrain de jeu fascinant pour une circassienne et deux plasticiens. Entre la page blanche et le brouillon froissé, il porte à la fois l’intime et l’universel, témoin de nos rêveries, de nos collaborations et de notre histoire. À travers le prisme du cirque, il dialogue avec le corps en suspension, devenant une accroche inattendue. Ce dialogue interroge : la fragilité est-elle vraiment une faiblesse ? Peut-elle, au contraire, générer des forces insoupçonnées ? Qui, du corps ou du papier, est le plus vulnérable ?

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=x4u6EBNZU6c

Lien vers la billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/

Lien pour covoiturer : urlr.me/4ZrYuH .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

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English : Spectacle de cirque : Pli

L’événement Spectacle de cirque : Pli Mimizan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Mimizan