Spectacle de cirque : Pli Mimizan
vendredi 19 février 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Spectacle de cirque : Pli
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:30:00
fin : 2027-02-19 21:30:00
Date(s) :
2027-02-19
CIRQUE CONTEMPORAIN – PAPIER- FORCE-FRAGILITÉ
Dès l’âge de 11 ans
Le papier, matière millénaire aux identités multiples, se révèle comme un terrain de jeu fascinant pour une circassienne et deux plasticiens. Entre la page blanche et le brouillon froissé, il porte à la fois l’intime et l’universel, témoin de nos rêveries, de nos collaborations et de notre histoire. À travers le prisme du cirque, il dialogue avec le corps en suspension, devenant une accroche inattendue. Ce dialogue interroge : la fragilité est-elle vraiment une faiblesse ? Peut-elle, au contraire, générer des forces insoupçonnées ? Qui, du corps ou du papier, est le plus vulnérable ?
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=x4u6EBNZU6c
Lien vers la billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
Lien pour covoiturer : urlr.me/4ZrYuH .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Spectacle de cirque : Pli
L’événement Spectacle de cirque : Pli Mimizan a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Mimizan
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