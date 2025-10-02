Spectacle de cirque « Rêves » Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard

Spectacle de cirque « Rêves » Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard jeudi 2 octobre 2025.

Spectacle de cirque « Rêves »

Place du Général de Gaulle Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Cette création puissante raconte l’histoire des sept artistes en s’appuyant sur leurs rêves et leurs peurs dans ce contexte marqué par la guerre. Dans une ambiance à la fois intime et intense, les acrobates enchaînent les performances avec une grâce et une précision saisissantes, telles de véritables chorégraphies.

Leurs gestes, porteurs d’une énergie incroyable, expriment le désir profond de vivre, de résister et de rêver malgré l’adversité. Chaque numéro, collectif ou solo, mêle force, poésie et virtuosité. Avec cette représentation, les artistes issus de l’École nationale de cirque de Kiev proposeront une expérience rare, intense et profondément humaine qui invitera à croire encore au pouvoir de l’espoir et de l’art.

Tarifs 18€ / 15€ / 8€ Tout public Durée 1h15

Photo ©Zoknowlesphotography .

Place du Général de Gaulle Centre Culturel Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

