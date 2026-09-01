Spectacle de Cirque rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Spectacle de Cirque

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 15:00:00

fin : 2026-09-30 16:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Organisé par la CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Sarreguemines dans le cadre de la Semaine Bleue.

Venez partager un après-midi magique entre seniors et petits-enfants, un agréable moment à vivre en famille. !Tout public

5 .

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 18 bal.ccas@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Organized by the CCAS (Communal Center for Social Action) of Sarreguemines as part of the Semaine Bleue.

Come share a magical afternoon with seniors and their grandchildren—a delightful experience for the whole family!

L’événement Spectacle de Cirque Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES