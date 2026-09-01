Spectacle de Cirque rue du Colonel Cazal Sarreguemines
mercredi 30 septembre 2026 · rue du Colonel Cazal · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Spectacle de Cirque
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 15:00:00
fin : 2026-09-30 16:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Organisé par la CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Sarreguemines dans le cadre de la Semaine Bleue.
Venez partager un après-midi magique entre seniors et petits-enfants, un agréable moment à vivre en famille. !Tout public
5 .
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 18 bal.ccas@mairie-sarreguemines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the CCAS (Communal Center for Social Action) of Sarreguemines as part of the Semaine Bleue.
Come share a magical afternoon with seniors and their grandchildren—a delightful experience for the whole family!
L’événement Spectacle de Cirque Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Sarreguemines (Moselle)
- Journées Européennes de la Culture Juive Conférence Kaddish pour un prof rue du Colonel Cazal Sarreguemines 17 septembre 2026
- Franchement cool ce blind test ! Médiathèque Communautaire Sarreguemines 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Les nocturnes du Château Utzschneider Château Utzschneider Sarreguemines 18 septembre 2026
- Visite commentée des collections du Musée de la Faïence, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines 19 septembre 2026