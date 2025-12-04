Spectacle de cirque Seul Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Spectacle de cirque Seul

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST
Argelès-Gazost
Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Par la Compagnie Shtock.

Shtock est un Cirque tissé de petits riens. Pas de chapiteau. Pas de trapéziste, ni d’éléphants, d’ours polaires ou de lions d’ailleurs, ça ne rentrait pas dans ma voiture. Nu. Silencieux. On pourrait l(‘appeler Seul, il n’y a qu’un artiste au milieu de rien … ou presque … Ne reste qu’un balai et quelques menus accessoires … Son costume, l’intime. Sa couture, le silence, le silence. Habile, dérisoire, fragile suspendu, détourné, de grâces et de doutes.

Réservation par téléphone.

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST
Argelès-Gazost 65400
Hautes-Pyrénées
Occitanie
+33 6 32 88 79 89

English :

By Compagnie Shtock.

Shtock is a circus made of little things. No big top. No trapeze artists, elephants, polar bears or lions, for that matter they wouldn’t fit in my car. Naked. Silent. You could call it Seul, there’s just one artist in the middle of nothing … or almost nothing … All that’s left is a broom and a few small accessories … His costume, the intimate. His sewing, silence, silence. Skilful, derisory, fragile, suspended, diverted, of graces and doubts.

Reservations by phone.

