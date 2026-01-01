Spectacle de cirque Sortie de piste par la Cie La Mano Loca Payrignac

Spectacle de cirque Sortie de piste par la Cie La Mano Loca

Salle des fêtes Payrignac Lot

Tarif : 9 – 9 – 11 EUR

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La MJC de Gourdon et la Cie La Mano Loca vous présente "Sortie de piste", un spectacle familial adapté à tous les âges où se mêlent musique, jongleries et tours d'adresse

La MJC de Gourdon et la Cie La Mano Loca vous présente "Sortie de piste", un spectacle familial adapté à tous les âges où se mêlent musique, jongleries et tours d'adresse. Dans un univers tendre et poétique, une partition pour un clown blanc et un Auguste des temps modernes…mais pas trop ! Il pleut sur sa valise à lui, elle se déplace sous le Soleil. Comme les deux faces d'une même pièce, le hasard les porte tour à tour à la lumière. Leurs chemins se croisent autour d'une piste de fortune où quelques notes de musique font renaître des numéros oubliés, le temps d'un rêve de cirque. D'élans fragiles en sauts dans le vide, leur complicité les entraîne vers une nouvelle "sortie de piste".

Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65 contact@mjcgourdon.fr

The MJC of Gourdon and the Cie La Mano Loca present "Sortie de piste", a family show adapted to all ages where music, juggling and tricks of address are mixed

